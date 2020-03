Vicepræsident i tennisforbund: Wimbledon bliver aflyst

Dick Hordoff, vicepræsident i Det Tyske Tennisforbund, er overbevist om, at grand slam-turneringen Wimbledon bliver aflyst.

Det vil ifølge Hordoff blive besluttet på et møde på onsdag.

- Wimbledon har erklæret, at man vil have et bestyrelsesmøde på onsdag og træffe den endelige beslutning der, siger Hordoff til Sky Sports Germany.