Viborg vil overdrage sag om mystisk hollænder til politiet

Viborg vil overdrage sagen om hollænderen Bernio Verhagen, der blev præsenteret som ny spiller i klubben tidligere på måneden, til politiet.

Det skriver fodboldklubben i en redegørelse på sin hjemmeside.

Ifølge Viborg har flere personer udgivet sig for at være agenter fra den internationale agentvirksomhed Stellar Group og snydt klubben.

- Siden den første dag i forløbet har VFF modtaget forfalskede dokumenter, e-mails og opkald fra personer, der udgav sig for at være virkelige agenter i Stellar Group, skriver Viborg.

Viborg fik efter eget udsagn en henvendelse fra en mand ved navn David Eyres om et fremtidigt samarbejde om unge spillere. Ifølge Viborg fulgte der en investering med gældende fra sommeren 2020.

- Sportschef Jesper Fredberg kendte på daværende tidspunkt ikke til David Eyres, men fik bekræftet hans rolle i Stellar Group via Fredbergs netværk fra Panathinaikos, som tidligere har samarbejdet med Stellar Group.

- Denne positive mulighed og det store perspektiv i et professionelt samarbejde med et af de mest anerkendte agentfirmaer var hele indgangen til denne sag, skriver Viborg.

Ifølge Viborg var det aldrig hensigten, at Verhagen skulle spille en rolle på førsteholdet. I stedet skulle han være solgt videre til Kina, bekræfter klubben.

- Agenten fortalte Jesper Fredberg, at han allerede fra januar kunne få Bernio Verhagen videre til en klub i den tredjebedste række i Kina, og derved skulle hollænderen kun være i Viborg i en ganske kort periode.

- En indgang til det kinesiske marked, hvor fodbolden de seneste år er eksploderet, blev set som en stor mulighed i forhold til både at sælge knowhow, kommercielle aktiviteter og spillere, og dette forstærkede perspektivet i forhold til det mulige samarbejde med Stellar Group, skriver Viborg.

Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, udtalte kort efter præsentationen til bold.dk, at Verhagen havde nogle "spidskompetencer, som vi synes er spændende, og derfor valgte vi at slå til".

Nu skriver Viborg, at Fredberg refererede fra agentens omtale af spilleren. Det kalder Viborg "en klar fejl".

Viborg understreger, at klubben ikke er blevet ramt økonomisk, fordi klubben ikke har udbetalt løn eller agenthonorar.

Derimod er klubben "blevet ramt på den professionelle stolthed" og er "offer for alvorlig kriminalitet", skriver Viborg.

Allerede fredag meldte Viborg ud, at klubben havde fortrudt kontrakten med Verhagen. Der arbejdes stadig på en juridisk afklaring med Verhagen, lyder det.

- Viborg FF er nu i kontakt med det ægte Stellar Group og de virkelige agenter, som også er blevet svindlet i sagen. Stellar Group bidrager til opklaring af sagen, ligesom det hele overdrages til politiet.

Over for B.T. har Verhagen tidligere fastholdt, at han er professionel fodboldspiller. Og at han var til prøvetræning, inden han skrev under. En påstand, som Viborg har afvist.

- Viborg er ikke en dum klub, som henter spillere, der ikke kan spille fodbold, sagde Bernio Verhagen til avisen tidligere på ugen.

B.T. skriver søndag, at det ikke muligt at få kontakt til Verhagens telefonnummer, og at hollænderen er udeblevet fra et møde i klubben.