Viborg-træner: Vi holder øje med potent Hobro-offensiv

Viborg-træner Jacob Neestrup mener, at hans mandskab har en fair chance for at snuppe de tre point.

- Det bliver en svær kamp, og det er jo en blandt mange svære kampe i den sæson, der venter. Vi møder et fysisk stærkt hold, som måske har den start-11'er med mest erfaring.

- Vi ved, at det er et hold, der altid er svære at spille imod, de er godt organiseret, og så har de dygtige individualister oppe foran, siger Neestrup til klubbens hjemmeside.

Især peger han på Hobros offensive spillere Thomas Enevoldsen, Don Deedson Louicius og Mads Hvilsom som nogle af dem, Viborg-defensiven skal holde i kort snor.

- Selv om de har sagt farvel til nogle profiler, så har vi set i opstarten, at Enevoldsen, Hvilsom og Deedson er en meget potent offensiv, som vi skal kunne håndtere, advarer Neestrup.

De tre spillere, Viborg-træneren nævner, scorede i alt fem mål i holdets pokalsejr på 7-0 over Lyseng i første runde for en uge siden.

- Vi skal være gode til at veksle i vores spil, og så skal vi kende vores besøgelsestid mod et hold, der er svære at score imod.

- Og så ved vi også, at Hobro er et hold, der er dygtige på dødbolde - selv når de møder de bedste hold i Superligaen, siger Neestrup.

Viborg vandt i pokalturneringens første runde med hele 9-0 ude over Morsø, men nu venter der en langt stærkere modstander i form af Hobro.

- Der er mange ting, vi skal lykkes med for at få tre point. Men når alt kommer til alt, så handler det om, at vi skal gøre det, vi ved, vi er gode til.

- Er vi den bedste udgave af os selv, så har vi en fair chance for at tage de tre point, og det er selvfølgelig det, vi går efter, siger cheftræneren.

Hobros kamp mod Viborg går i gang torsdag klokken 19.