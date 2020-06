Viborg tager ny sejr og holder liv i drøm om oprykning

Det står klart, efter at klubben søndag eftermiddag tog en sikker 4-1-sejr over Hvidovre på udebane.

Hvidovre ligger med søndagens nederlag fortsat under nedrykningsstregen.

Der resterer ni spillerunder i 1. division.

I søndagens opgør var det gæsterne fra Viborg, der kom bedst fra start.

Allerede efter syv minutters spil kunne den 27-årige angriber Mikkel Agger gøre det til 1-0. Den føring holdt i lidt over en halv time, inden Hvidovres Mikkel Nøhr fik udlignet til 1-1.

I anden halvleg begyndte det på et tidspunkt at ligne et pointtab for Viborg.

Men med cirka 20 minutter tilbage af opgøret kom Lars Kramer højest på et hjørnespark og pandede bolden ind til 2-1 til Viborg.

Ikke længe efter sørgede Christian Sivebæk for scoringen til 3-1.

Efter 85 minutters spil gjorde Tobias Bech det til 4-1, da han med venstrebenet sendte et flot langskud ind bag Hvidovre-keeperen.

Til sidst gik tempoet lidt ud af kampen på den solbeskinnede og vindblæste bane i Hvidovre. Dermed blev det ikke til flere scoringer, og Viborg kan glæde sig over sin anden sejr i træk og en fortsat chance for oprykning.