Viborg spiller igen om guld efter års fravær: Vi hører til her

Nu er den midtjyske klub tilbage i det fineste selskab. Lørdag gælder det den første af tre mulige DM-finaler - ude mod Odense Håndbold.

Det er kulminationen på en treårig plan, fortæller Alice Monberg, direktør i Viborg HK.

- Vi gik målrettet efter at bringe os tilbage i medaljerne.

Det lykkedes egentlig allerede sidste år, da Viborg vandt bronze, men at være tilbage i en finale er vigtig for klubbens selvforståelse, siger Alice Monberg.

- Vi har helt klart den følelse, at vi hører til her. Viborg er virkelig en håndboldby - ikke bare i Danmark, men også i Europa. Det er vi på grund af vores helt sindssyge historie.

Ud over de imponerende 14 danske mesterskaber fra 1994 til 2014 vandt Viborg også Champions League i 2006, 2009 og 2010.

- Det brand fra storhedstiden er her stadigvæk. På rejsen tilbage har vi også trukket rigtig meget på vores historik.

- Nu skal vi til at kigge tre-fire år mere frem. Vi er ikke færdige, vi er lige begyndt. Vi har store ambitioner, siger Alice Monberg.

De store ambitioner betyder blandt andet et større budget i fremtiden.

Netop økonomi truede ellers klubbens eksistens i både 2014 og 2019, hvor man ikke var langt fra konkurs.

Men med et ungt hold med mange danske spillere er økonomiske problemer vekslet til sportslig succes.

- Vi har et noget lavere budget end nogle af de andre klubber.

- Det kræver, at vi tænker anderledes. Derfor gør vi meget i at være gode til at spotte talenter, lige før de begynder at blomstre og kan komme på landsholdet. Det betyder, at vi har været i stand til at samle en spændende trup, siger Alice Monberg.

Viborg HK råder over profiler som landsholdsspillerne Kristina Jørgensen, Line Haugsted og Maria Fisker.

Anden finalekamp spilles i Viborg den 29. maj, mens en potentielt tredje kamp spilles i Odense den 1. juni.