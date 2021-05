Viborg smadrer Herning-Ikast og sikrer ny finalechance

Viborg HK var formidabelt spillende, da klubben lørdag tog imod Herning-Ikast i den anden kamp i semifinaleserien.

Klubben fra domkirkebyen vandt med 28-18 og sørgede dermed for at tvinge serien ud i en tredje og afgørende kamp om finalepladsen, efter at Herning-Ikast havde vundet den første kamp.