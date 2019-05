Viborg slår Roskilde og hænger på i toppen af 1. division

Det trækker op til at blive en meget tæt kamp om at rykke direkte op i Superligaen fra landets næstbedste fodboldrække.

Sidstnævnte sørgede med en 3-1-triumf over FC Roskilde søndag for, at topholdet Silkeborg ikke fik lov til at trække fra efter sin sejr fredag over FC Fredericia.

Viborg kom foran efter cirka en halv times spil ved Christian Sivebæk. Små fem minutter inde i anden halvleg var der dog igen lighed på måltavlen, da Emil Nielsen udlignede til 1-1.

Men viborgenserne sikrede sejren med to mål på ti minutter. Det første blev sendt i kassen af Simon Trier i det 64. minut, inden Morten Beck Guldsmed med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid scorede til kampens slutresultat.

Mens de to øverst placerede hold ligger tæt, så ser det ud til, at Silkeborg og Viborg er sluppet af med den tredje bejler til at rykke direkte op, Næstved.

Det sjællandske hold har længe ligget lige efter de to jyske klubber, men efter et 1-3-nederlag til Hvidovre søndag har Næstved på tredjepladsen nu fem point op til Viborg.

Stillingen i top-3 lyder således, at Silkeborg, Viborg og Næstved har henholdsvis 51, 50 og 45 point.

Førstepladsen rykker direkte op i Superligaen, mens anden- og tredjepladsen skal ud i playoffkampe.

Fremad Amager er nyt hold på fjerdepladsen i 1. division, efter at det søndag blev til en 2-1-sejr over FC Helsingør. Holdet har ét point op til Næstved og byder sig dermed også for alvor til i kampen om at spille om oprykning.

Den strid er Lyngby også en del af. Holdet spillede søndag 1-1 med HB Køge. Det efterlader Lyngby på sjettepladsen med 43 point.

I søndagens sidste kamp i 1. division vandt Nykøbing FC 1-0 over Thisted FC. Det afgørende mål blev scoret i kampens overtid af Mikkel Dahl.