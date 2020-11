Viborg-træner Jacob Neestrup sendte i anden halvleg stortalentet Tobias Bech på banen mod Hobro, og det viste sig at være en god beslutning. (Arkivfoto).

Viborg slår Hobro efter målshow fra indskifter

Tobias Bech kom ind fra bænken for Viborg og bragte to gange ligaens førerhold foran i 2-1-sejr over Hobro.