Viborg slår Helsingør og har kurs mod Superligaen

Efter 12 minutter bragte Magnus Kaastrup Viborg foran, da han dygtigt sparkede bolden i mål til 1-0 ved den fjerne stolpe uden chance for Kevin Stuhr Ellegaard i Helsingør-målet.

Umiddelbart efter pausen øgede Sebastian Grønning til 2-0, inden Jacob Bonde i slutfasen cementerede sejren med kampens sidste scoring.

Med sejren udvider Viborg forspringet til Fredericia på andenpladsen til syv point.

Viborg topper rækken med 26 point for ti kampe. Fredericia har 19 point - dog for en kamp mindre.

Lige efter Fredericia følger Silkeborg med 18 point og Esbjerg med 17 point, mens Helsingør er på femtepladsen med 16 point.

Senere fredag aften spillede Kolding 1-1 på eget græs mod Hvidovre, der scorede det udlignende mål dybt inde i overtiden. Det stod Kim Aabech for. Hvidovre forinden var gæsterne blevet ramt af en udvisning.

Begge hold har syv point i bunden af rækken.

De seks bedste hold i 1. division kvalificerer sig efter 22 spillerunder til et oprykningsspil, hvor der skal kæmpes om to pladser i Superligaen. De seks dårligste hold skal kæmpe for at undgå nedrykning.