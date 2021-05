Viborg sikrer førstepladsen i straffesparksfest

Sejren kom i hus via tre mål på straffespark og en flot træffer af det 19-årige offensivtalent Tobias Bech.

Viborg sikrede sig sammen med Silkeborg IF allerede for et par uger siden oprykning til Superligaen, så onsdagens opgør handlede udelukkede om førstepladsen i landets næstbedste række.

Silkeborg gjorde sit for at skabe spænding. Klubben tog en 2-1-sejr over Fredericia efter mål af offensivspillerne Nicolai Vallys og Magnus Mattsson, men det var ikke nok.

Viborg skulle blot bruge uafgjort mod HB Køge for at tage førstepladsen, men leverede fin underholdning til de godt 3000 fremmødte tilskuere.

Midtbanespilleren Jakob Bonde omsatte kort før pausen sikkert et straffespark, som HB Køges tidligere landsholdsspiller Mike Jensen havde begået.

Kort efter pausen øgede Tobias Bech til 2-0, da han trak ind i banen og sparkede bolden fornemt i nettet.

Efter en lille times spil begik HB Køges rutinerede stopper Eddi Gomes et nyt straffespark, og det udnyttede rækkens topscorer Sebastian Grønning til at lade sig notere for sit ligamål nummer 22.

Et kvarter senere øgede Grønning til 4-0 og 23 sæsonmål på et nyt straffespark, som HB Køges angrebsprofil Martin Koch Helsted begik, og derefter var der blandt andet tid til at hylde 34-årige Alexander Fischer, der forlader klubben denne sommer.

Andetsteds afrundede Esbjerg fB sin skuffende sæson ved at smide en 2-0-føring mod FC Helsingør og fik blot 2-2.

Viborg slutter på førstepladsen med 76 point, mens Silkeborg har 73 point på andenpladsen. Esbjerg, Helsingør, Fredericia og HB Køge følger derefter i den rækkefølge.