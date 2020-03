Viborg rykker forbi Fredericia i forfølgernes duel

I en direkte duel mellem forfølgerne vandt Viborg med 3-1 på udebane i Fredericia, hvilket betyder at de to hold bytter plads i tabellen, hvor Viborg nu er nummer to.

Viborg ser lige nu ud til at være den største trussel mod Vejles tilbagevenden til den bedste fodboldrække.

Der har dog ikke været meget superligaglans over de to hold på det seneste. Sejren var Viborgs første i fire kampe, mens Fredericia har indledt foråret med to nederlag.

I sæsonpremieren mod Fremad Amager tabte østjyderne 2-4, og også på eget tilskuertomme stadion kom Fredericia i problemer.

Allerede efter ti minutters spil kunne den tidligere Fredericia-spiller Christian Sørensen bringe Viborg foran.

Den stilling holdt sig til pausen, og fem minutter efter sidebyttet var den gal igen for Jonas Dals tropper.

Mikkel Agger blev spillet fri med Fredericia-keeper Alexander Nybo, og den målfarlige forward fordoblede gæsternes føring.

Kort efter blev det også 3-0 ved Mads Aaquist, og da kunne Fredericia-spillerne konstatere, at de efter 150 minutters fodbold i forårssæsonen havde lukket syv mål ind.

Som på Amager for en uge siden kom Fredericia først i gang, da det var for sent. 17 minutter før tid fik Steven Enna reduceret til 1-3, men mere blev det ikke til.

Med sejren er Viborg fire point efter Vejle, der senere lørdag møder Hvidovre på udebane. Fredericia er yderligere to point efter.