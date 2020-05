Viborg redder point i overtiden i 1. divisions genåbning

Det skete med et opgør mellem oprykningsbejlerne fra Viborg og Skive, der inden kampen lå lige over nedrykningsstregen.

Mens Superligaen blev genstartet torsdag, så var det fredag 1. divisions tur til at komme i gang igen efter coronapausen.

Men trods placeringerne i tabellen lykkedes det kun lige for Viborg at få et point med sig efter en udligning til kampens slutresultat, 1-1, dybt inde i kampens overtid.

Viborg holder dermed liv i håbet om at nå Vejle i toppen af rækken og rykke op. Viborg har seks point op til Vejle, der nu har spillet en kamp færre. Kun et enkelt hold rykker i år op i landets bedste række.

Skive derimod er nu á point med to andre hold lige over nedrykningspladserne. Klubben har ligesom HB Køge og Nykøbing FC 25 point. De to andre hold har dog spillet en kamp færre.

Der var kun gået små ti minutter, før målscoringen blev åbnet. Et langt indlæg endte ved Skive-anfører Mikkel Vendelbos fødder.

Den tidligere Silkeborg-spiller fik skovlet bolden i kassen og sørget for en lidt overraskende føring til gæsterne.

Det blev både første og sidste scoring i første halvleg, der ellers var jævnbyrdig.

Som anden halvleg skred frem, pressede Viborg mere og mere på. Skive passede på sin føring og var forsigtig.

Det overlod initiativet til hjemmeholdet, der dog igen og igen manglede den sidste skarphed. Først næsten fem minutter inde i kampens overtid kom den forløsende scoring for Viborg.

Alassana Jatta blev redningsmanden med sin udligning til 1-1.

Kort forinden var Skive ellers en stor redning fra Viborg-målmand Brandon Austin fra at fordoble sin føring.

Lørdag spilles der to kampe i landets næstbedste fodboldrække.