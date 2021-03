Viborg og Esbjerg kæmper om vigtig slutspilsfordel

Odense Håndbold, Viborg HK og Team Esbjerg har skilt sig markant ud i toppen af Bambusa Kvindeligaen i denne sæson. Onsdag aften skal de to sidstnævnte i duel om vitale point til slutspillet.

I næstsidste runde af grundspillet skal mestrene fra Esbjerg et smut til Viborg, og selv om begge for længst er klar til slutspillet, kan kampen få afgørende betydning for holdenes titelchancer.

- Det giver nærmest sig selv, for der er så meget på spil i kampen, siger Esbjerg-træner Jesper Jensen, som også er dansk landstræner, til klubbens hjemmeside.

- Det gælder om at få to point med over i slutspillet, så slutspillet begynder nu, tilføjer han med henvisning til, at nummer ét og to i grundspillet får to point med over i slutspillet.

Nummer tre og fire i ligaen får kun et enkelt point med over i slutspillet.

Medmindre Odense snubler i de to sidste grundspilsrunder, tager fynboerne førstepladsen og to point med over. Viborg og Esbjerg er a point, og derfor er onsdagens møde formentlig en direkte duel om den vigtige andenplads.

Da de to hold mødtes tilbage i november i Esbjerg, vandt gæsterne fra Viborg med 30-28 i en underholdende kamp.

Siden har Jesper Jensen i sin egenskab af dansk landstræner stiftet endnu mere bekendtskab med flere af Viborgs største profiler, som han havde med til EM på hjemmebane i december.

Han ved godt, hvor Esbjerg især skal være påpasselige.

- De har mange, der kan skyde udefra, og de er dygtige til det. Derfor er der også et fokus på det, siger Esbjerg-træneren.

- Men det gælder også om at finde vores egen rytme i kampen. Vi har en tro på, at hvis vi spiller på vores topniveau, så kan vi slå alle hold. Så vi skal have sat lidt grus i deres maskineri.

Viborg har i bagkæden blandt andre tre landsholdsspillere i skikkelse af Line Haugsted, Kristina Jørgensen og Laura Damgaard.

Kampen spilles klokken 20 i Viborg.