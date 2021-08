Viborg-målscorer ærgrer sig: Svært at juble med VAR

- Det er skønt. Det er en enorm forløsning.

Men på trods af scoringen var det meget begrænset, hvor meget Sebastian Grønning jublede.

Men det er der en god forklaring på, fortæller han.

- Alt inde i mig havde lyst til at juble, fordi det var ned mod vores egne fans bag målet.

- Men i scoringsmomentet kunne jeg simpelthen ikke bryde ud i jubel, fordi vi har fået VAR på. Jeg fik én over snudeskaftet, da min scoring mod Silkeborg blev frataget.

Sebastian Grønning ærgrer sig over, at VAR sætter en stopper for den spontane jubel.

- Det fungerer godt i nogle facetter, men når vi syv gange i anden halvleg skal vente i et minut ad gangen, så er det rigtig irriterende.

- Derfor får vi nok heller ikke lige så mange spektakulære jubelscener fra min side, som man er vant til. Når jeg er lige på grænsen af offside, vil jeg i hvert fald nok holde lidt igen.

Viborgs cheftræner Lars Friis er lykkelig over, at holdets angriber endelig kom på tavlen, men hylder også Grønning for mere end blot sine evner til at score mål.

- Det betyder alt for ham. Sebastian har været ked af det, skuffet og irriteret, fordi det så ofte har været lige ved og næsten.

- Men Sebastian bidrager med meget andet end mål. Han er virkelig fysisk stærk, og han er vigtig for os i presset og på dødbolde, siger Lars Friis.

Sebastian Grønning er enig med sin cheftræner i, at han bidrager med andet end mål, men understreger, at det er vigtigt for en angriber at komme på tavlen.

- Jeg er en vigtig brik i den måde, vi spiller på, og jeg er faktisk involveret i ret mange mål, men selvfølgelig er jeg afhængig af selv at score.