Viborg hiver gammel kending ind på venstrefløjen

Den hurtige venstrefløj rykker til Viborg HK, for hvem hun som 16-årig fik sin ligadebut for mere end ti år siden.

28-årige Maria Fisker har fået en toårig kontrakt i Viborg, hvor hun er hentet ind som afløser for Ann Grete Nørgaard, der er skiftet til rumænsk håndbold.

- Vi har den seneste uge haft en god dialog med Randers HK og er rigtig glade for, at det er lykkedes at nå til en aftale, der er god for alle parter.

- Med AG's (Ann Grete Nørgaard, red.) skifte til Valcea har vi brug for en fuldgod erstatning, der har samme høje niveau og rutine som AG, og det har vi fundet, siger Jørgen Hansen, direktør i Viborg HK.

Fisker har repræsenteret Viborg eller Randers i hele sin seniorkarriere - kun afbrudt af et kort ophold i CSM Bucuresti i Rumænien. Her var hun med til at vinde Champions League i 2016.

Hun har været hårdt plaget af skader de seneste sæsoner, hvor det kun er blevet til meget få optrædener.

Hun tørnede senest ud for Viborg i sæsonen 2014/2015, og hun ser frem til igen at trække den grønne trøje over hovedet efter et par sæsoner i det kronjyske.

- Først og fremmest er jeg smigret over stadig at være attraktiv overfor så stor en klub som Viborg HK selv om jeg ikke har spillet kamp i halvandet år, siger Maria Fisker.

- Da det så havde bundfældet sig begyndte jeg at tænke over, at det egentligt var en virkelig god og unik mulighed for mig at komme tilbage i toppen af dansk håndbold, hvor jeg rigtig gerne vil være.

Maria Fisker står også noteret for 96 landskampe for Danmark.