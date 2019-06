Viborg henter ny træner i Solbakkens FCK-stab

- Som klub sigter vi højt med alt, hvad vi laver. Det gælder også på cheftrænerposten, og derfor er valget faldet på Jakob Neestrup, siger Fredberg til fodboldklubbens hjemmeside.

Viborgs nye cheftræner har det seneste år været assistent i FCK, hvor han tidligere har været ungdomstræner. Nu går turen videre.

- Det her er en god mulighed for mig, og den føler jeg, at jeg er nødt til at gribe, siger Neestrup til FCK's hjemmeside.

Solbakken havde gerne holdt på sin assistent, men nordmanden ønskede heller ikke at stille sig i vejen for et skifte.

- Vi har været meget glade for at have Jacob i staben, hvor han har været et stort aktiv det seneste år.

- Men vi forstår også godt, at det her er en god mulighed for ham i forhold til hans karriere, siger Solbakken til FCK's hjemmeside.

Viborg sluttede i sidste sæson på andenpladsen i 1. division og mødte Hobro i to playoffkampe om en plads i Superligaen.

Viborgenserne tabte dog begge kampe og er også i næste sæson at finde i 1. division.