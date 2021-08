Viborg henter midtbaneforstærkning i Æresdivisionen

- Han kommer fra en rigtig stærk uddannelse, er rolig på bolden, teknisk dygtig og har et godt blik for spillet.

- Han er både en spiller, der kan afslutte selv og kan iscenesætte sine medspillere. Vi mener, han passer rigtig godt ind i Viborg FF både i forhold til vores spillestil og i miljøet uden for banen, siger han.

25-årige Clint Leemans fik en del af sin tidlige fodboldopdragelse i storklubben PSV

Han har senest spillet for De Graafschap som lejespiller, og han kommer til Viborg på en fri transfer.

Clint Leemans har i alt spillet 92 kampe i Æresdivisionen og 135 kampe i den næstbedste række, skriver Viborg.

- Jeg er en boks til boks-midtbanespiller med et godt venstreben og har i mine tidligere klubber bidraget en del med mål og assister, og det håber jeg selvfølgelig også, at jeg kan gøre her.

- Vi har et vigtigt mål om at sikre endnu en sæson i Superligaen, og det skal jeg gøre alt for at hjælpe til med, siger Clint Leemans.

Hollænderen står noteret for i alt 20 kampe på forskellige ungdomslandshold.