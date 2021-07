Viborg henter høj hollænder til angrebet

Viborg ruster op i angrebet, inden holdet tager hold på tilværelsen i Superligaen.

Tirsdag skriver oprykkeren på sin hjemmeside, at Jay-Roy Grot er ny spiller i klubben. Den hollandske angriber skifter til Viborg på en fri transfer og har skrevet under på en to år lang kontrakt.

Grot, der er 23 år gammel og 1,93 meter høj, har senest spillet i tyske Osnabrück i 2. Bundesliga.

Før det var han fra 2017 til og med januar i år ejet af Leeds. Undervejs var Grot udlejet til både VVV-Venlo og Vitesse i hjemlandet. Han nåede kun at spille 22 kampe for den engelske traditionsklub.

- Vi får en offensivspiller, der trods sin alder har spillet en del kampe på et højt niveau, og som vi ser passer rigtig godt ind i vores spillestil. Han har en enorm fysik med power og fart, er relationelt stærk og så kan han spille alle de tre forreste positioner i vores system, siger Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, på hjemmesiden.

- Han kommer med et efterslæb fra sidste sæson, så vi skal have lidt tålmodighed, og han ventes ikke i spil til de første runder, men det er en spiller, vi er spændte på og har store forventninger til i den kommende sæson.

Jay-Roy Grot fik sin fodboldopdragelse i den hollandske klub NEC Nijmegen og har desuden optrådt på alle de hollandske ungdomslandshold. Han har stadig sin debut på A-landsholdet til gode.

- Jeg er rigtig glad, og det er en god chance for mig at skifte til Viborg i den danske Superliga. Jeg er sikker på, at jeg kommer til et godt sted i forhold til min udvikling, og jeg kender både Justin Lonwijk og Lars Kramer (nuværende viborgspillere, red.), og de har begge talt meget godt om Viborg, siger Grot.

- Jeg glæder mig meget, og fansene kan altid forvente at se mig arbejde hårdt for holdet. Det er spændende for mig, og det er det også for klubben, som er tilbage i Superligaen, og forhåbentlig kan vi sammen gøre det rigtig godt i den kommende sæson.

Viborg spiller sin første superligakamp i den kommende sæson 18. juli på udebane mod FC Nordsjælland.