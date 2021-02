Viborg hamrer mod Superligaen med storsejr i forårsåbner

Viborg og Esbjerg ligger lunt i svinget til snuppe de to oprykningspladser, da Silkeborg på tredjepladsen har 31 point.

På fjerdepladsen har Fredericia 27 point, og derfor behøvede holdet en sejr, hvis det ville med i ræset om oprykning.

Fredericia indledte faktisk også kampen bedst og var nærgående to gange i de første ti minutter. Blandt andet med frispark på indersiden af stolpen.

Viborg fik dog bedre fat, og efter 17 minutter kom holdet i front, da Sebastian Grønning snittede et hjørnespark i mål til 1-0. Det var hans 11. sæsonmål, og dermed er han alene i spidsen for topscorerlisten.

I resten af halvlegen var Viborg klart bedst, og holdet bragte sig helt fortjent foran med 2-0, da Alassana Jatta fulgte op på et frispark, der i første omgang var endt i forsvarsmuren.

Viborg slap ikke speederen i anden halvleg. Holdt blev ved med at producere chancer, og sejren kunne være blevet meget større.

Dermed var det ikke til at se på kvaliteten, at Viborg har skiftet cheftræner i vinterpausen. Den tidligere assistenttræner Lars Friis tog således over, da Jacob Neestrup fik job som assistenttræner i FC København, og Friis fik altså en perfekt start.

Med omkring et kvarter tilbage havde Fredericia et par muligheder for at bringe spænding ind i kampen, men reduceringen udeblev.

I stedet øgede Tobias Bech til 3-0 med et skud uden for feltet fem minutter før tid, og i tillægstiden lukkede Jeff Mensah hjemmeholdets målfest.

I fredagens anden kamp vandt Helsingør på udebane med 2-0 over Kolding.

Oliver Kjærgaard bragte nordsjællænderne foran efter 12 minutter, og Nicolai Geertsen, der netop er skiftet fra Lyngby til Helsingør, slog sejren fast midtvejs i anden halvleg.

Med sejren rykker Helsingør op på femtepladsen med 23 point. Kolding ligger næstsidst med 13.