Viborg glæder sig over pointgivende dødbolde

I første spillerunde overraskede midtjyderne med en 2-1-sejr over FC Nordsjælland, og søndag spændte Viborg så ben for de forsvarende danske mestre, da det blev til 1-1 på Brøndby Stadion.

Opskriften bag det matchvindende mål i Farum og det udlignende mål mod Brøndby var i høj grad det samme.

Begge gange var det nemlig forsvarsspiller Lars Kramer, som var på pletten efter en dødbold.

Mål på dødbolde var også en stærk årsag bag Viborgs sejr i sidste års 1. division, og backen Christian Sørensen glæder sig over holdets kompetencer på dødbolde. Han mener dog, at Viborg kan spille på flere tangenter.

- Det betyder meget for os, for vi er stærke på dem, og vi ved, at vi kan score sådan mod alle superligahold.

- Men det er kun en dimension i vores spil.

- Vi kan stå lavt og spille på kontra, vi kan spille offensiv, sprudlende fodbold, og så kan vi krydre det med nogle standardsituationer, hvis vi er presset lidt i bund, siger Sørensen, som var manden bag det lange indkast, der skabte udligningen.

Viborgs cheftræner, Lars Friis, tror, at Viborg vil kunne hente point på standardsituationerne i løbet af sæsonen, men han vil heller ikke klandres for kun at spille på dødbolde.

- Vi er ikke et dødboldshold på den måde.

- Jeg hæfter mig ved, at vi får dødboldene, fordi vi spiller noget god fodbold.

- Men med de våben, vi har, så vil det være fuldstændig håbløst ikke at bruge dem, siger Lars Friis.

Viborg var trods det ene point presset i bund i store dele af kampen af et Brøndby-hold, som var skuffede over ikke at udnytte de skabte chancer til at tage tre point.

- Jeg synes, vi skulle vinde kampen.

- Vi holdt Viborg væk fra de helt store chancer, og vi havde selv kæmpe chancer, som vi skulle lukke kampen på.

- Det fik vi ikke gjort, og så scorede Viborg et lille kludemål, siger Brøndbys Kevin Mensah.