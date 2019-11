Viborg fortryder kontrakt med mystisk hollænder

Fodboldklubben Viborg fortryder aftalen med hollænderen Bernio Verhagen, der blev præsenteret som ny spiller i klubben tidligere på måneden.

Det har vist sig, at 25-årige Verhagen ikke har spillet en eneste professionel kamp, og at flere af de klubber, hvor han hævder at have været på besøg, ikke kender ham.

- Set i bagklogskabens lys ville vi naturligvis gerne have ageret anderledes tidligere i forløbet og ikke have haft blind tillid til anbefalingen på spilleren, skriver Viborg på sin hjemmeside.

I fredagens B.T. siger sportschef Jesper Fredberg, at Verhagen blev hentet til klubben for at pleje et netværk.

Viborg bekræfter, at ingen i klubbens sportslige ledelse havde set Verhagen spille, inden man udstyrede ham med en kontrakt.

- I denne sag er spilleren hentet på helt anden vis end normalt. Verhagen er alene hentet på baggrund af agentfirmaets anbefaling, og uden at vi på forhånd havde set Verhagen spille.

- Det var et sats, men et sats uden nogen former for økonomisk risiko for klubben, lyder det.

I B.T. siger Verhagen, at han har fået kontrakt, efter at Viborg har set ham an til træning.

- Jeg har en kontrakt i en professionel klub, der har bedt mig om at træne, inden jeg fik en kontrakt. Hvis jeg ikke var god nok, ville Viborg ikke skrive under med mig.

- Viborg er ikke en dum klub, som henter spillere, der ikke kan spille fodbold, siger Bernio Verhagen.

Men den påstand tilbagevises af den midtjyske klub.

- Bernio Verhagen er i dagens udgave af B.T. citeret for at have prøvetrænet to-tre dage i Viborg FF før kontraktunderskrivelse. Dette er ikke korrekt, lyder det fra klubben.

Viborg arbejder nu på en "løsning for fremtiden med Bernio Verhagen".