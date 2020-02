Viborg forlænger sejrsstime og slår København i topkamp

Det var Viborgs syvende ligasejr i træk, hvilket bragte holdet på 31 point for 20 kampe. København bliver på 29 point for samme kampantal.

I en direkte kamp om andenpladsen vandt Viborg på hjemmebane med 33-30 over København Håndbold.

København scorede kampens to første mål, men ellers var det et opgør, hvor Viborg for det meste var i teten og komfortabelt foran.

Hjemmeholdet vendte 0-2 til 4-2 og kom første gang foran med fem mål, da Maria Fisker midtvejs i første halvleg scorede til 12-7 efter en kontra.

Siden stod det også 16-12, men København var bedst i slutningen, og det trak op til en spændende anden halvleg, da målslugeren Mia Rej brød igennem og reducerede til pausestillingen 15-17.

Viborg kom dog klart bedst ud til anden halvleg, og afstanden voksede flere gange til seks mål.

Det så godt ud for hjemmeholdet, da Line Haugsted fra playmakerpositionen bragte Viborg på 26-20 med 18 minutter tilbage.

Men så begyndte København at æde af afstanden. Præcis ti minutter resterede, da Mia Rej sørgede for ny spænding med reduceringen til 24-27.

Rej sørgede med sit femte mål også for scoringen til 28-30, og Hanna Blomstrand reducerede til 29-31 med fire minutter tilbage.

Men Viborg panikkede ikke. Holdet scorede på sine næste angreb, og da København samtidig ikke fik noget ud af de to næste angreb, var Viborg-sejren en realitet.