Viborg forbliver hjemmebane for kvindelandsholdet

De danske fodboldkvinder skal fortsat til Viborg for at spille deres hjemmekampe med landsholdet.

Pernille Harder og de øvrige danske landsholdsspillere fortsætter med at have hjemmebane i Viborg frem til 2024.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Viborg Stadion har været hjemmebane for landsholdet siden 2015.

Hjemmebanen har siden december været i udbud, og valget faldt igen på den midtjyske by. Men der var flere i spil, siger DBU-formand Jesper Møller.

- Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi har modtaget flere rigtig gode bud på at blive kvindelandsholdets hjemmebane.

- Det er et godt bevis på, at kvindelandsholdet både underholder og spiller flot fodbold, men også at dansk fodbold har nogle fantastiske samarbejdspartnere rundtom i landets kommuner.

- Vi glæder os til at fortsætte det stærke samarbejde med Viborg Kommune, der skaber folkefest til landskampene og viser et utroligt engagement i at udbrede pige- og kvindefodbolden i Danmark, siger han i meddelelsen fra DBU.

Senest gik det danske landshold ubesejret gennem kvalifikationen til EM, som afvikles i 2022, og det blev til flere store sejre på hjemmebanen.

Holdet har det godt i Viborg, forklarer landstræner Lars Søndergaard.

- Vi er rigtig glade for at være i Viborg. Vi føler os hjemme, når vi er der. Alle behandler os godt, og der er altid stor opbakning fra vores mange fans på Viborg Stadion.

- Derudover er det virkeligt positivt, at Viborg optimerer vores sportslige rammer yderligere, så vi får den bedste mulige kampforberedelse. Vi håber på at fejre nye triumfer sammen med vores fans i Viborg, siger Lars Søndergaard.

Landsholdet skulle i februar have deltaget i en træningsturnering i England, men den er blevet aflyst på grund af coronapandemien. Kvindelandsholdet kommer derfor slet ikke til at samles i denne omgang.