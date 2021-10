Viborg flår tam AaB-defensiv fra hinanden i målfest

Viborg FF overraskede mandag aften, da oprykkerne slog AaB på Aalborg Portland Park. Et velspillende udebanehold pressede aalborgenserne i bund og vandt 5-2 i et opgør, hvor VAR (Video Assistant Referee) fyldte en del.

Ligesom det var tilfældet i AaB's nederlag til AGF en uge forinden, kæmpede nordjyderne med at komme ud af et hårdt pres. Viborg var nemlig aggressive og pågående, når hjemmeholdet var på bolden.

Trods et højt pres fra første fløjt blev det en straffesparkskendelse på bagkant, som hjalp midtjyderne i gang.

Første VAR-episode kom efter otte minutter, hvor dommer Michael Tykgaard havde overset, at AaB's Pedro Ferreira fældede Sebastian Grønning i straffesparksfeltet. Tykgaard dømte et straffespark efter et genkig, og Viborgs Jakob Bonde eksekverede.

I slutningen af første halvleg blev videodommeren igen bragt i spil. Younes Bakiz udbyggede føringen efter et sololøb på tværs af AaB's forsvarslinje. Her stod Grønning muligvis i vejen for keeper Jacob Rinnes udsyn i en offsideposition.

Men Michael Tykgaard valgte at fastholde målet.

I overtiden af første halvleg reducerede Louka Pris på et hovedstød, som via Viborg-målmand Mikkel Andersen gik i mål.

Få minutter efter pausen udbyggede Justin Lonwijk føringen for Viborg, da han på det fjerde af gæsternes forsøg i situationen lykkedes med sin afslutning.

Et kvarter senere sendte Clint Leemans et fremragende langskud ind bag Jacob Rinne og udbyggede føringen.

Med 15 minutter igen reducerede indskiftede Milan Makaric for hjemmeholdet på et hovedstød, men Viborgs Mads Lauritsen svarede hurtigt tilbage på en omstilling til 5-2.

Dermed er oprykkerne ubesejret gennem fem superligakampe. Omvendt er det første gang i indeværende sæson, at AaB taber to opgør i træk.