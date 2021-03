Viborg banker Aarhus og tager første slutspilssejr

Viborg vandt 30-15 og har dermed tre point på førstepladsen i gruppe 2 efter at have haft ét på forhånd på grund af klubbens slutplacering i grundspillet som nummer tre.

Efter et smalt nederlag i den første kamp blev det til en overbevisende sejr, da Aarhus United var på besøg.

Mens Viborg altså tog sin første slutspilssejr, kom Aarhus United ned på jorden igen efter den overraskende sejr over Odense Håndbold i første kamp.

Aarhusianerne har to point og ligger nummer tre inden sidste kamp i gruppen. De to bedste går videre til semifinalerne. De to andre hold i gruppen, Nykøbing Falster Håndboldklub og Odense Håndbold, mødes torsdag.

Viborg satte sig hurtigt på kampen. Efter et kvarter stod der 9-3, og efter den første halve time førte hjemmeholdet med hele 12 mål ved stillingen 18-6.

Det pillede det meste af spændingen ud af opgøret. Aarhus United kom ganske vist lidt bedre med i anden halvleg, men kampens udfald var der aldrig nogen tvivl om.