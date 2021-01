Viborg ansætter AGF-assistent som cheftræner

Viborg FF har fundet sin nye cheftræner.

Topholdet fra 1. division har ansat Lars Friis, der kommer fra en stilling som assistenttræner i AGF. Det skriver AGF på sin hjemmeside.

Samtidig meddeler superligaklubben, at Johnny Mølby, som tidligere har været cheftræner i blandt andet Viborg, overtager Friis' post.

Viborg bekræfter ligeledes Friis' ansættelse på sin hjemmeside. Her ser sportschef Jesper Fredberg et "rigtig spændende trænerpotentiale" i Friis.

- Han er fodboldfagligt rigtig stærk og har erfaring fra det højeste niveau herhjemme, ligesom han også har fået erfaring fra udlandet, hvor han var en del af et dygtigt trænerteam i Brentford.

-Han har baggrund som talentudvikler, og vi ved, at han som leder er rigtig dygtig til at arbejde med mennesker. Han har en stærk personlighed, som vi er sikre på passer godt ind både med vores spillertrup og staben omkring holdet, siger Fredberg på hjemmesiden.

Lars Friis tager over efter Jacob Neestrup, der i december blev ansat som assistenttræner i FC København. Friis starter i sit nye job mandag og glæder sig til at komme i gang.

- Først og fremmest er jeg rigtig glad og stolt over at få muligheden i Viborg FF, som er en klub, jeg synes hører til i det bedste selskab.

- Det er en klub i rigtig positiv udvikling, og jeg synes især, at der i de seneste år er blevet lavet et flot arbejde med et spændende og langsigtet projekt, som jeg glæder mig meget til at blive en del af, siger den nyansatte træner.

Viborg ligger som nævnt øverst i landets næstbedste række, men midtjyderne er á point med Esbjerg i toppen af tabellen.

Johnny Mølbys kontrakt med AGF løber indtil videre frem til udgangen af sæsonen.

- Vi står som bekendt stadig uden sportschef, så opgaven med at sammensætte trænerteamet og den sportslige stab skal på længere sigt ligge hos vedkommende.

- Derfor giver det bedst mening med en kortere aftale i første omgang. Det kan sagtens være, Johnny skal fortsætte, men det bør vi give en kommende sportschef indflydelse på, og med Johnnys store erfaring så kommer han meget hurtigt ind i jobbet, siger Jacob Nielsen.

Mølby har senest stået i spidsen for Vendsyssel, som fyrede ham i juli.

Derudover har han blandt andet været assistenttræner i belgiske Gent - under Jess Thorup - og Esbjerg, ligesom han har været cheftræner i AC Horsens og Kolding FC.