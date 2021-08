Viborg åbner sæsonen med sejr i svær udekamp mod Esbjerg

Det placerer selvsagt Viborg i toppen af kvindernes håndboldliga, da der kun blev spillet to kampe tirsdag.

Tidligere tirsdag aften sikrede Nykøbing Falster Håndboldklub sig en god sæsonstart med en sejr på 31-29 ude over Skanderborg.

Med syv minutter igen var det ellers værterne, der var foran 27-26. Men fire Nykøbing-mål i træk i slutminutterne vendte kampen og satte to point ind på gæsternes konto.

Coronarestriktionerne er lempet, og det kunne tydeligt mærkes på lægterne i Blue Water Dokken, hvor tilskuerne leverede en intens lydkulisse.

På banen var der også gang i løjerne mellem Esbjerg og Viborg.

Efter en jævnbyrdig indledning på kampen bragte Esbjerg sig både på 13-9 og 14-10, men gæsterne fra Viborg åd sig tilbage.

Fire sekunder før pausen udlignede Mathilde Rivas Toft til 16-16, og Viborg kunne endda konstatere, at holdet havde brændt flere chancer end Esbjerg.

Viborg begyndte at trække fra midtvejs i anden halvleg. Med et kvarter igen scorede Maria Fisker to mål på stribe fra fløjen, før hun måtte gå fra banen med et blødende øjenbryn.

Før sin udskiftning havde hun scoret syv mål på syv forsøg og var en af kampens profiler.

Fra bænken kunne Fisker se holdkammeraten Anna Kristensen få bedre fat i Esbjerg-skytterne, mens forspringet forblev intakt.

Med to minutter igen løb Fisker så på banen igen, men kampen var allerede afgjort, og vicemestrene kunne glæde sig over en vellykket premiere.

Esbjerg savner givetvis hollænderen Estavana Polman, som døjer med en knæskade. I pausen af tirsdagens kamp fortalte hun TV2 Sport, at hun håber at være tilbage på banen om to måneder.