Viborg HK henter landsholdsspiller hos ligarival

Viborg HK har nemlig indgået en aftale gældende for de kommende tre sæsoner med Pauline Bøgelund fra TTH Holstebro.

Den 21-årige venstrehåndsspiller er noteret for seks landskampe og var senest i Klavs Bruun Jørgensens trup, da Danmark slog Slovenien og Island i EM-kvalifikationen i september og oktober.

Hun var med i bruttotruppen til VM i Tyskland, men blev sorteret fra, da landstræneren skar truppen ned til 16 spillere.

- Jeg har valgt at skifte til Viborg HK, fordi min mavefornemmelse fortæller mig, at det er den rigtige klub for mig, hvis jeg skal tage det næste skridt i min karriere.

- Det er specielt det gode klubmiljø og de høje sportslige ambitioner, der har haft indflydelse på min beslutning, siger Pauline Bøgelund.

Viborg-træner Allan Heine ser primært nyerhvervelsen som højre back, mens hun på landsholdet har været benyttet på fløjen.

- Hun er en spiller, der er dygtig i begge ender og i det hurtige spil og som spiller klogt. Hun er god til at se muligheder, specielt for sine holdkammerater, så vi glæder os til at få hende i truppen, siger Allan Heine.