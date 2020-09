Viborg HK forlænger med succestræner

Det oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse.

Før stod Jakob Vestergaards kontrakt til at udløbe efter 2021/22-sæsonen.

- Det er her, jeg allerhelst vil være. Jeg synes, at klubben er inde i en rigtig god udvikling, og det vil jeg gerne være med til at skubbe i den rigtige retning. Over de sidste par år har vi flyttet os meget, siger Vestergaard i pressemeddelelsen.

Han blev ansat i september 2018 på et tidspunkt, hvor Viborg HK var i krise. Vestergaard fik dog hurtigt den jyske traditionsklub tilbage på rette kurs.

Klubben lå nummer tre i tabellen, da coronapandemien lukkede den danske håndboldsæson ned før tid. I denne sæson er Viborg HK startet fremragende med fem sejre i lige så mange kampe.

- Vi spiller noget spændende håndbold og har et fantastisk træningsmiljø, hvor der virkelig bliver gået til stålet, og spillerne udvikler sig. Så det var ikke så svært at sige ja tak til en forlængelse, da klubben henvendte sig, siger Jakob Vestergaard.

Ifølge Viborg-direktør Jørgen Hansen har Jakob Vestergaard stor andel i Viborgs oprejsning.

Hansen ser cheftræneren som en vigtig brik i holdets udvikling.

- Der er ingen tvivl om, at vi i Viborg HK over de seneste sæsoner har set, hvordan holdet er blomstret, siger Viborg-direktøren i pressemeddelelsen.

- Spillerne udvikler sig og bliver udfordret på alle parametre, og med det er resultaterne også begyndt at komme, så vi nu står med et af Danmarks stærkeste hold.

- Det skyldes ikke mindst Jakobs ledelse, som vi kan se, skaber resultater uden at gå på kompromis med det menneskelige og spillernes udvikling.