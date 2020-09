Vibe efterlyser spilletid efter fem kampe på tribunen

- Der er ikke nogen tvivl om, at jeg skal spille mere, og det har jeg også fortalt og ikke lagt skjul på. Så handler det om at vise noget positivt, når man får chancen, fortæller han.

I sæsonens første fem kampe har Lasse Vibe endda slet ikke været med i truppen.

- Det er klart, at fem kampe og nul minutter er meget mindre, end hvad jeg er tilfreds med.

Men i indhoppet mod Randers mener han, at han fik bevist, hvorfor han bør spille mere.

- Jeg forholder mig til, at jeg synes, jeg er dygtig nok til at spille, og det synes jeg også, at jeg fik vist.

Trods situationen i FC Midtjylland har Lasse Vibe dog ikke tænkt over at skulle finde sig en ny klub inden transfervinduets lukning om mindre end to uger.

- Nej, det har jeg faktisk ikke, fastslår han.

Lasse Vibe kunne endda have gjort endnu mere for at gøre sig fortjent til mere spilletid, men i det 90. minut misbrugte han en stor mulighed for at score.

Efterfølgende bemærkede Brian Priske også, at Lasse Vibe kom ind og gjorde en god figur.

- Vibe har ikke spillet hele året, og så kommer han ind og arbejder stenhårdt og får en kæmpe chance for at lukke kampen. Det er det, vi har brug for, siger cheftræneren.