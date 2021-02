Veteranen Brady er klar til endnu en sæson efter ny triumf

Efter sin syvende Super Bowl-sejr og efter at være kåret som kampens mest betydningsfulde spiller forsikrer Tom Brady tilhængerne af Tampa Bay Buccaneers, at han trods sine 43 år er klar til endnu en sæson i NFL.

- Ja, vi kommer tilbage, siger quarterbacken efter finalen, der blev vundet 31-9 over Kansas City Chiefs.

- Jeg er så stolt af de her gutter (holdkammeraterne, red.). Vi havde det svært i november, men vi bevarede troen, og vi fandt hinanden igen i tide, siger Tom Brady.

Titlen er Tampy Bays anden og den første i 18 år. Hvordan den rangerer i forhold til de seks foregående, som Tom Brady vandt med New England Patriots, vil han ikke sætte ord på.

- Jeg sammenligner ikke noget. Men at være her og opleve det her med de her gutter er noget helt specielt. Vi er verdensmestre, og det kan ingen nogensinde tage fra os.

Finalen var på forhånd udråbt som et opgør mellem Brady og hans 25-årige modpart Patrick Mahomes fra Kansas City Chiefs, der vidt og bredt anses som den aktuelt bedste quarterback i amerikansk fodbold.

Men da det kom til stykket, kunne Mahomes ikke matche den næsten 20 år ældre Brady.

Joel Glazer, der er medejer af Tampa Bay Buccaners, glædede sig efter sejren over, at klubben før sæsonen hentede Brady til Florida.

- Min far havde en talemåde: Hvis du ønsker at kende vejen frem, så spørg en person, der har været der. Vi fandt den person - Tom Brady, sagde Joel Glazer, mens konfettien regnede ned over Tampas spillere.