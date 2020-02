Veteran sikrer dansk OL-plads i military

- At vi ender med at været repræsenteret i både dressur, springning og military ved OL, er et tydeligt bevis på, at vores øgede fokus på talentudvikling i dansk ridesport fungerer, og det kan vi kun være yderst tilfredse med, siger Dansk Rideforbunds Elitechef, Kimi Nielsen, i en pressemeddelelse fra forbundet.

43-årige Peter Flarup er veteran fra OL i Beijing for 12 år siden. Det er dog ikke givet, at det er ham, der skal have OL-billetten.

Den endelige beslutning om, hvem der skal indstilles til OL-deltagelse bliver taget af Dansk Ride Forbund på baggrund af kandidaternes præstationer i de kommende måneder.

Military-konkurrencen indeholder både dressur, springning og terrænridning.