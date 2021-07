Veteran sender Phoenix Suns i første NBA-finale i 28 år

Phoenix Suns, der mandag missede muligheden for at booke finalebilletten med et nederlag på hjemmebane, kom i nat flot igen i Los Angeles anført af en stærkt spillende Chris Paul.

Den 36-årige veteran stod bag hele 41 point, da han trak på sin erfaring og hev holdet fra Phoenix det sidste stykke ind over stregen.

Chris Paul, der er blevet valgt til NBA's All Star-hold hele 11 gange, har aldrig været i finalen før. Men nu får han altså muligheden for at skille sig af med sit mærkat som en af ligaens mest talentfulde spillere til aldrig at vinde et mesterskab.

Phoenix Suns' sejr over Los Angeles Clippers sikrer også holdet titlen i NBA's Western Conference, der er den ene af ligaens to divisioner.

I finalen skal holdet op imod enten Atlanta Hawks eller Milwaukee Bucks, der begge har vundet to kampe hver i finaleserien i NBA's Eastern Conference.

Det er aldrig nogensinde lykkedes Phoenix Suns at vinde et mesterskab i NBA.

Da holdet senest var i finalen i 1993, tabte klubben efter seks kampe med sammenlagt 4-2 til Chicago Bulls med en vis Michael Jordan i spidsen.