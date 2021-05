Veteran efter choksejr: Det største jeg har været med til

Han har været med til at slå ishockeystormagter som Finland og Tjekkiet, men lørdagens VM-triumf mod Sverige trumfer alle andre resultater i Julian Jakobsens lange landsholdskarriere.

Den 34-årige center, der VM-debuterede for 12 år siden, har i hvert fald svært ved at komme i tanke om et større øjeblik i landsholdsdragten.