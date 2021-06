Vestergaard og Skov Olsen får chancen i test mod Tyskland

Det bliver landsholdsanfører Simon Kjær og næsten to meter høje Jannik Vestergaard, som skal styre det danske forsvar fra centralt hold i onsdagens EM-testkamp mod Tyskland i østrigske Innsbruck.

Derudover står også Joachim Andersen over testkampen mod tyskerne, hvilket reelt har efterladt Hjulmand med valget om at spille med Vestergaard eller Mathias "Zanka" Jørgensen ved siden af Simon Kjær, og her faldt valget altså på Premier League-spilleren.

Også i Danmarks forreste linje afviger landstræneren fra at stille med alle stamspillere på deres normale positioner.

I den grafiske holdopstilling hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) starter Andreas Skov Olsen på venstrekanten, Yussuf Poulsen indtager sin normale plads på højrekanten, mens Martin Braithwaite starter i front.

Sådan behøver dog ikke at være i praksis. Starter Yussuf Poulsen i stedet centralt, kan Braithwaite og Skov Olsen spille deres mere normale landsholdspladser i venstre og højre side.

De rendyrkede angribere Andreas Cornelius, Jonas Wind og Kasper Dolberg indleder opgøret på bænken.

På forhånd har Hjulmand proklameret, at kampen skal bruges til at give kampminutter til de mest trængende i truppen, mens andre vil spille færre minutter.

Det er tilladt at skifte seks spillere ud undervejs i kampen, hvilket man fra både tysk og dansk side har udtrykt forventning om at udnytte til fulde.

Danmarks holdopstilling ser ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Daniel Wass, Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Joakim Mæhle - Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite, Andreas Skov Olsen.

Tyskerne kommer til kampen med en noget decimeret trup, da hele fire spillere sidder over efter at have deltaget i Champions League-finalen, mens andre døjer med skavanker halvanden uge før EM. Derfor er spillere som Ilkay Gündogan, Kai Havertz og Timo Werner ikke med i kampen.

Der er dog stadig lutter topspillere i Joachim Löws startopstilling. Der er blandt andre blevet plads til Mats Hummels og Thomas Müller, der ikke har spillet landskampe siden 2018.

Opgøret på Tivoli Stadion Tirol begynder klokken 21.00.

Det er Danmarks næstsidste testkamp inden EM-slutrunden. På søndag venter en kamp mod Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.