Vestergaard: Hård forsvarskonkurrence skærper alle

Konkurrencesituationen mellem Simon Kjær, Andreas Christensen, Joachim Andersen, Mathias "Zanka" Jørgensen og Jannik Vestergaard er med til at skærpe dem alle, hvilket i sidste ende kun er til gavn for landsholdet.

Det fortæller sidstnævnte, der i onsdags startede i centerforsvaret sammen med Simon Kjær i 1-1-testkampen mod Tyskland.

- Konkurrence er kun med til at gøre os bedre hver især, siger Jannik Vestergaard.

- Konkurrencen har været virkeligheden for mig i den tid, jeg har været på landsholdet. Daniel Agger og Simon Kjær sad på pladserne, da jeg kom ind, og så var der Andreas Bjelland og en masse unge på vej frem.

Selv om forsvarskvintetten konkurrerer om spilletiden til EM, ser de fem centrale forsvarsspillere sig som kolleger og ikke konkurrenter.

- Hvad angår os fem på landsholdet, så har vi et overraskende godt forhold. Der er ikke nogen, som lige propper lidt i teen hos en anden. Vi har det rigtig fint sammen, og derfor er konkurrencen kun udviklende, siger Jannik Vestergaard.

Umiddelbart ser Simon Kjær og Andreas Christensen ud til at være Kasper Hjulmands foretrukne konstellation i centerforsvaret.

Jannik Vestergaard er dog glad for, at han mod tyskerne fik vist, at han landstræneren sagtens kan stole på ham mod en stærk modstander.

- Jeg var glad for at få muligheden fra start mod Tyskland, og jeg synes, at jeg greb den og gjorde det godt. Det var et udtryk for de seneste 12-15 måneder, hvor jeg har spillet noget af det bedste i min karriere. Jeg er i god form og har masser af selvtillid, og det er det, jeg kan bidrage med.

- Jeg synes, at jeg havde et rigtig godt samarbejde med Simon Kjær. Vi havde en del mere at lave, end vi havde forestillet os på forhånd, men Simon og jeg forstår hinanden rigtig godt - også uden for banen, siger han.

Under VM i Rusland i 2018 var Jannik Vestergaard den eneste markspiller i den danske trup, som ikke fik spilletid.

Han satser på, at den kedelige statistik ikke får en gentagelse under EM. Blandt andet fordi den næsten to meter høje forsvarsspiller ser sig selv som en langt bedre spiller nu end for tre år siden.

- Jeg håber på flere minutter end i 2018, men jeg er også et andet sted kvalitetsmæssigt. Jeg har løftet mig som spiller. Jeg er i god form og byder mig mere til, og jeg er blevet lidt ældre, har lidt mere ro på og hviler mere i mig selv.

- Der er ikke nogen, som kommer med til EM på en fribillet eller for at tage lidt ferie. Alle vil gerne spille så meget, som de kan. Men uanset hvilken rolle trænerteamet ser mig i, så har jeg det fint. Det kan godt være, at det er et lidt kedeligt svar, siger den 28-årige dansker.

Southampton-stopperen har spillet 22 A-landskampe for Danmark og scoret et mål.