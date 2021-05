Verstappen udnytter konkurrenters fejl og vinder i Formel 1

Red Bulls Max Verstappen kunne søndag juble, da han kørte først over målstregen i Formel 1-grandprixet i Monaco.

Det er hollænderens anden sejr i år. Red Bull-køreren var også hurtigst i det italienske grandprix i april.

Med sejren får Verstappen 25 point til VM-regnskabet, og han lægger sig dermed i front af den samlede tabel med fire point ned til Lewis Hamilton (Mercedes), der sluttede som nummer syv i søndagens løb.

Lando Norris hopper med tredjepladsen søndag også op som samlet nummer tre med 49 point op til Verstappen.

Grandprixet i Monaco, der er sæsonens femte, fik en dramatisk begyndelse, allerede inden det var skudt i gang. Kort før start meddelte Ferrari på Twitter, at Charles Leclerc ikke ville stille til start.

Den 23-årige monegasker havde ellers sat hurtigste tid i kvalifikation og stod til at skulle starte i pole position på hjemmebanen.

I stedet startede Verstappen forrest, og den position holdt han fast i fra start til slut på den udfordrende bane, hvor det er svært at overhale.

Den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton havde en forfærdelig kvalifikation lørdag, hvor det kun lykkedes ham at sætte den syvendehurtigste tid.

Søndagens grandprix blev ikke bedre for Mercedes-holdet. Tværtimod.

Cirka halvvejs i løbet kørte både Hamilton og teamkollega Valtteri Bottas i pit. Mens briten brokkede sig over, at han havde fået den forkerte type dæk sat på bilen, gik det endnu værre for Bottas.

Mekanikerne kunne slet ikke få det venstre baghjul af finnens racer, og mens sekunder blev til minutter, stod det klart, at den fejl kostede Bottas løbet, og han udgik.

Næste gang Formel 1-feltet skal i aktion er 4.-6. juni i Aserbajdsjan.