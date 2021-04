Verstappen sejrer på Imola i dramatisk grandprix

Den sidste podieplads snuppede McLarens Lando Norris.

Det blev et dramatisk grandprix fra start. Allerede på opvarmningsomgangen spandt Charles Leclerc rundt i sin Ferrari, men han nåede tilbage til sin plads inden start.

Den italienske forårsregn blev en stor faktor gennem hele løbet, hvor Max Verstappen lavede en perfekt start og tog føringen efter at have snittet Lewis Hamiltons bil i et sving.

Der måtte også safetycar på banen allerede på første omgang, da Nicholas Latifi og Nikita Mazepin fra den tunge ende af feltet bragede ind i hinanden.

Kaos og drama kom dog til at spille en rolle hele vejen. Cirka midtvejs kurede Lewis Hamilton af banen i sin Mercedes, som han fik kæmpet på banen igen - dog med mange tabte placeringer til følge.

Nærmest samtidig kørte holdkammerat Valtteri Bottas sammen med George Russell. Begge hamrede i barrieren, og vragdele lå spredt ud over et stort areal på asfalten.

Det røde flag blev fundet frem, og løbet blev stoppet. Der skulle en omstart fra pitlane til efter en lang pause.

Mens Hamilton var suveræn i front, lancerede Hamilton længere tilbage et stort comebackforsøg. Og han kørte fremragende.

Én efter én indhentede og overhalede han konkurrenterne, indtil han med få omgange igen passerede Lando Norris og kørte sig op på andenpladsen.

Det betød også, at de to kørere var helt lige i VM-stillingen, da Hamilton vandt det første løb foran Verstappen. De sidste omgange blev en duel mellem de to om at sætte løbets hurtigste omgang, som giver et point.

Den duel vandt Hamilton, som dermed er et enkelt point foran Verstappen i den samlede stilling.