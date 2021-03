Verstappen logger maratontur i første Formel 1-test

Max Verstappen var som en ko, der kom på græs for første gang i flere måneder, da hollænderen og flere andre af kørerne i Formel 1 fredag for første gang testede deres biler forud for 2021-sæsonen.

Red Bull-hollænderen kørte hele 138 omgang på banen i Bahrain, hvor en mindre sandstorm besværliggjorde udsynet i perioder.