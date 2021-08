Verstappen kåres som vinder af afblæst belgisk grandprix

Tung regn umuliggjorde, at det belgiske grandprix kunne afvikles planmæssigt. I stedet blev der blot kørt to omgange bag en safety car. Det er minimumskravet, for at der kan kåres en vinder og uddeles point.

Men der blev aldrig for alvor kørt ræs, da Formel 1-feltet søndag skulle have dystet på Spa-banen i Belgien.

Max Verstappen havde sikret sig pole position lørdag, og da løbet altså aldrig blev givet frit, endte Red Bull-hollænderen også med at blive kåret som vinder. Han får dog kun 12,5 point mod de sædvanlige 25.

Resten af top-10 får også kun det halve antal point.

George Russell (Williams) lykkedes på imponerende vis med at køre sig til en andenplads i lørdagens kvalifikation og endte derfor også som nummer to søndag, hvilket er den unge brites første podieplacering. Lewis Hamilton blev treer.

Regn på Spa er langtfra et sjældent syn, men søndag var det så heftigt, at det ville være uforsvarligt at afvikle løbet.

25 minutter efter det planlagte starttidspunkt - klokken 15 - blev bilerne ellers sendt afsted på en opvarmningsomgang. Det blev til to af slagsen, inden der blev viftet med det røde flag, så løbet blev suspenderet.

Det betød, at bilerne skulle parkeres i pitten. Her endte de med at holde i næsten tre timer.

Normalt skal et grandprix afvikles inden for tre timer, men den regel blev sat ud af kraft søndag grundet omstændighederne. Klokken 18.17 blev Verstappen og co. derfor igen sendt på banen bag en safety car.

Officielt var løbet i gang, men det blev altså aldrig givet frit. Efter to omgange blev det røde flag igen hejst. Bilerne kørte tilbage i pitten, og lidt efter stod det klart, at løbet ikke ville blive genoptaget.

Søndagens pointfordeling betyder, at forskellen mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen på første- og andenpladsen i VM-stillingen nu er nede på tre point.