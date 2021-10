Verstappen imponerer eksverdensmestre med sin kølighed

Men den 24-årige Formel 1-kører formår på fornem vis at håndtere det pres, han møder fra omverdenen i en sæson, hvor han kæmper en indædt kamp for at støde Lewis Hamilton af VM-tronen.

Det mener de to tidligere verdensmestre Fernando Alonso og Sebastian Vettel, som i denne sæson kører for henholdsvis Alpine og Aston Martin.

De er ikke længere en del af kampen om verdensmesterskabet, men de oplever den nuværende strid fra nærmeste hold og har respekt for Max Verstappens måde at håndtere situationen på.

- Det er, som om det ikke fylder så meget for ham. Han tager det løb for løb, og jeg mener, at det er den rette vej frem i de tilbageværende løb, siger Fernando Alonso ifølge Reuters.

Max Verstappen har i en stor del af sæsonen været foran Lewis Hamilton i VM-stillingen, men inden weekendens grandprix i Tyrkiet er briten i front med to point ned til sin hollandske konkurrent.

Dermed har Red Bull-køreren ikke selv kontrol over, om han bliver verdensmester, og det er en svær position at være i, vurderer Sebastian Vettel, der har været verdensmester fire gange.

- Hvis man går helt vildt meget op i noget, så kan det være svært altid at holde hovedet koldt og være i kontrol. Spørgsmålet er, om det hjælper at være i kontrol. Det gør det nok for det meste, men tiden må vise det, siger Sebastian Vettel.

Selv slår Max Verstappen fast, at han har styr på nerverne.

- Jeg gør altid mit bedste, og jeg ved, holdet gør det samme. Hvis vi til sidst på året er på førstepladsen, så er det selvfølgelig en fantastisk bedrift, og det er noget, vi har arbejdet for.

- Men selv hvis vi slutter på andenpladsen, har vi haft en god sæson, og i sidste ende kommer det ikke rigtig til at ændre mit liv.

- Jeg nyder det, jeg laver, og det er også meget vigtigt for mig. For mig er der egentlig ikke så meget mere at bekymre sig om, siger Max Verstappen.

Efter weekendens grandprix i Tyrkiet er der seks VM-løb tilbage i kalenderen.