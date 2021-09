Verstappen genvinder samlet førsteplads på hjemmebane

Man skal en håndfuld år tilbage for at finde en tættere topduel i motorsportens kongeklasse, Formel 1, end den, der udspiller sig i denne sæson.

Hamilton passerede målstregen som nummer to, mens hans Mercedes-makker, Valtteri Bottas, kørte sig til en tredjeplads i et begivenhedsfattigt løb.

Hamilton og Verstappen har skiftevis overtaget førstepladsen i løbet af den første halvdel af sæsonen, og i denne weekend var det altså hollænderens tur.

Verstappen fastholdt føringen hele vejen igennem grandprixet på Zandvoort-banen, der ikke er blevet kørt på siden 1985.

Det kunne lade sig gøre, efter at den 23-årige hollænder i overbevisende stil havde kørt sig til pole position i lørdagens kvalifikation.

Hamilton formåede aldrig for alvor at true hollænderens førsteplads, efter at Verstappen allerede fra start fik slået et lille hul.

Mercedes forsøgte ellers at mindske hollænderens forspring med en taktisk pitstop-strategi, men Verstappen var for stor en mundfuld for begge Mercedes-kørere på sin hjemmebane.

Alle kørere har dog formentlig været glade for at kunne gennemføre et løb igen, efter det belgiske grandprix på Spa-banen i sidste weekend blev aflyst på grund af voldsomme mængder regn.

Senest et Formel 1-grandprix blev gennemført var derfor helt tilbage i slutningen af juli.

Max Verstappen beholder efter sin sejr søndag en solid chance for at vinde sit første verdensmesterskab. Hans tætteste konkurrent, Lewis Hamilton, jagter derimod sit ottende mesterskab.

I den øvrige del af feltet blev løbet også afviklet uden den store dramatik.

Haas' Nikita Mezepin udgik efter motorproblemer. Kort efter med omkring 20 omgange igen udgik AlphaTauris japaner, Yuki Tsunoda, også.

AlphaTauris anden kører, Pierre Gasly, forsvarede en flot fjerdeplads fra kvalifikationen, mens de to Ferrari-kørere, Charles Leclerc og Carlos Sainz, krydsede målstregen på henholdsvis femte- og syvendepladsen.

Næste løb køres i Italien i den kommende weekend.