Verstappen gentager sejr i Østrig og øger sit forspring

For anden uge i træk snuppede 23-årige Max Verstappen sejren i et Formel 1-grandprix i Østrig og øgede sit forspring i kampen om VM-titlen.

Dermed har Verstappen 182 point i toppen af VM-stillingen, mens Hamilton har 150 point efter sæsonens niende løb.

Verstappen startede forrest på Red Bull Ring i Spielberg, kom glimrende fra start og øgede sit forspring til konkurrenterne stille og roligt løbet igennem foran de cirka 100.000 fremmødte tilskuere.

Hollænderen havde endda overskud til et sent pitstop, der efterfølgende også sikrede ham hurtigste omgang og dermed et ekstra point.

- Bilen er utrolig. Efter hvert hjulskift var den en fornøjelse at køre. Det var en stor præstation af hele holdet, og de seneste to uger har været fantastiske, siger Verstappen ifølge AFP.

21-årige Lando Norris, der overraskende havde kvalificeret sig som nummer to, holdt i første omgang Lewis Hamilton bag sig, men efter en straf til Norris og hårdt pres bagfra gik den forsvarende verdensmester forbi efter knap 20 omgange.

Siden gik også Mercedes' anden kører, Valtteri Bottas, forbi Norris, men da Hamilton med knap 20 omgange tilbage fik problemer med sin bil, måtte han en tur i pitten, og både Bottas og Norris gik forbi.

36-årige Hamilton erkender, at Mercedes skal handle, hvis Verstappen skal stoppes.

- Vi er langt fra dem. De har opgraderet, og det har vi ikke, så vi er nødt til at gøre noget, siger den syvdobbelte verdensmester.

Red Bulls' mexicaner, Sergio Perez, havde generelt et dramatisk løb med en afkørsel tidligt og siden flere tætte dueller, der gav ham to tidsstraffe, mens han forsøgte at køre sig op gennem feltet. Det endte dog med en sjetteplads.

Søndagens løb var sæsonens 9. af i alt 23.

Næste løb i sæsonen er det britiske grandprix på Silverstone om to uger. Her har arrangøren fået lov at lukke 140.000 tilskuere ind.