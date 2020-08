Verhagens tilståelse overrasker anklager

Der var sat to retsdage af ved Retten i Viborg til at bevise, hvordan hollænderen Bernio Verhagen havde svindlet sig til en kontrakt med fodboldklubben Viborg FF.

Den voldsdømte Verhagen tilstod nemlig alle forhold og gjorde det til en simpel tilståelsessag. Til stor overraskelse for Katrine Melgaard, anklagerfuldmægtig hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- Jeg er overrasket. Vi havde jo lavet det som en domsmandssag, fordi vi regnede med, at han ikke ville tilstå, siger hun.

Derfor blev de indkaldte vidner også aflyst i en kort pause i retten, så folkene fra Viborg FF nåede aldrig i vidneskranken for at skulle forklare, hvorfor de var faldet for Verhagens fupnummer.