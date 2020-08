Verhagen-mysteriet i Viborg nærmer sig afslutning

Han er tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk samt forsøg på samme, da han 5. november sidste år landede en kontrakt hos fodboldklubben Viborg FF. En kontrakt, der blev revet over efter tre uger og afløst af en anklage om svindel samt varetægtsfængsling af Verhagen.

Sagen er speget, og mystikken klæber sig fortsat til den hollandske fodboldspiller, der viste sig slet ikke at være professionel fodboldspiller.

For hvordan lokker man en professionel fodboldklub til at skrive kontrakt med en spiller, klubben slet ikke kender? Det skal Katrine Melgaard, anklagerfuldmægtig hos Midt- og Vestjyllands Politi, forsøge at udrede i retten.

- Vi har nogle vidner, og så har vi også et teknisk vidne, som skal ind og forklare noget om nogle data, der er blevet udlæst fra mobiltelefoner, siger anklager Katrine Melgaard.

Ifølge anklageskriftet henvendte nu 26-årige Verhagen sig til Viborg via mails og beskeder, hvor han udgav sig for at være en anden.

Han udgav sig for at være repræsentant fra den internationale agentvirksomhed Stellar Group, der tilbød Viborg et lukrativt samarbejde.

Som en del af dette skulle klubben skrive kontrakt med Bernio Verhagen med lovning om, at han kort tid efter ville blive videresolgt til den kinesiske klub Hebei Elite Football Club. Denne udgav han sig også for at være i flere mails.

Det hele skulle sikre Viborg en milliongevinst og et frugtbart samarbejde med Stellar Group fremover. Intet af det blev dog sådan.

Da sagen begyndte at rulle i slutningen af november sidste år, kunne danske medier ikke kun berette om, at Verhagen havde løjet sig til en kontrakt i Viborg.

Han havde forsøgt at gøre det samme med blandt andet Lyngby Boldklub, og midt i oprulningen af hele svindelskandalen anklagede hans chilenske kæreste ham for både vold og voldtægt.

Den sag er afgjort. 24. juni i år blev Verhagen idømt et år og tre måneders fængsel for vold, men dog frifundet for voldtægt, da der ikke var tilstrækkelige beviser.

Men tilbage til bedragerisagen, hvor få rynkede brynene, da Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, i starten af november præsenterede Verhagen som ny spiller.

Klubben fra 1. division havde ifølge sportschefen slået kløerne i en "hurtig" og "aggressiv" spiller, lod Fredberg offentligheden forstå.

Allerede ved første træning anede Viborg dog uråd. Verhagens niveau var milevidt fra noget, der mindede om professionelt. Han blev straks flået ud af truppen, og hurtigheden viste han kun, da han stak af fra politiet i forbindelse med en transport i Holstebro midt i december.

Efter 12 timers flugt fandt politiet ham igen.

Viborg har indrømmet, at man aldrig havde set Verhagen i aktion før kontraktunderskrivelsen, men at man troede på afsenderne af tilbuddet.

Det vides ikke, om Verhagen nægter eller erkender sig skyldig, men det endelige punktum for sagen kan falde onsdag.