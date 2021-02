Verdensmestre skal spille EM-kvalifikation i Aalborg

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF).

I marts gælder det to kampe i EM-kvalifikationen mod Nordmakedonien, hvor den første spilles i Skopje, mens det omvendte opgør bliver i Gigantium i Aalborg.

- Det er en stor fornøjelse at byde hele Danmarks verdensmestre velkommen til Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen (S) borgmester i den nordjyske by.

- Vi er både glade og stolte over, at vi kan lægge gulv til deres flotte spil. Jeg håber meget, at de kan fortsætte de gode takter fra Egypten og give os nye fantastiske oplevelser i Gigantium - også selvom vi ikke kan være der til at bakke dem op.

Schweiz og Finland er de to sidste hold i kvalifikationspuljen, hvor både Danmark og Makedonien har fire point efter to kampe, mens de to øvrige hold er uden point.

Der er altså tale om topkampe i puljen, som skal spilles henholdsvis 11. marts og 14. marts.

Landsholdet stempler ind i Aalborg 8. marts til træningssamling forud for de to opgør.

Grundet coronarestriktionerne bliver kampen i Aalborg spillet uden tilskuere, så det bliver kun muligt at følge Nikolaj Jacobsens udvalgte hjemme foran tv-skærmene.

Både nummer ét og to i puljen går videre til EM-slutrunden i januar 2022, som skal spilles Ungarn og Slovakiet.