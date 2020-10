Verdensmesteren på 100 meter får to års karantæne

Den amerikanske topsprinter Christian Coleman blevet idømt to års karantæne for fejlagtige whereabouts.

Topsprinteren Christian Coleman er af Atletikkens Integritetsenhed (AIU) blevet idømt en karantæne på to år for i tre tilfælde ikke at have oplyst korrekt om sine whereabouts i forbindelse med dopingtest.

Dermed står han til at misse OL i Tokyo, som afholdes i sommeren 2021.

Den amerikanske sprinter er forsvarende verdensmester på 100 meter, og han er desuden indehaver af verdensrekorden på 60 meter indendørs.

AIU understreger i meddelelsen på sin hjemmeside, at Coleman ikke anklages for at have indtaget ulovlige midler.

Men da Coleman missede en test 9. december sidste år, var det tredje gang på et år, at antidopingmyndighederne mente, at han ikke havde oplyst korrekte whereabouts, hvilket er at regne for en dopingforseelse.

Coleman brugte 9,76 sekunder, da han i september 2019 vandt VM-guld i 100-meterløb.

Men det var kun en dato-teknikalitet, der gjorde, at han overhovedet fik lov til at starte.

Han undgik nemlig en truende dopingkarantæne op til VM - ligeledes for tre gange ikke at oplyse korrekte whereabouts.

Whereabouts-reglerne handler om, at atleter skal stå til rådighed for dopingtest uden for konkurrence.

Hans første whereabout-forseelse skete 6. juni 2018. De to næste blev registreret 16. januar 2019 og 26. april 2019. Altså tre gange inden for et år.

Men ifølge reglerne for dopingtest skulle den første forseelse fra 6. juni 2018 tilbagedateres til den første dag i det pågældende kvartal, som var 1. april.

Dermed kom den tredje forseelse ikke inden for de 12 måneder.

24-årige Coleman blev suspenderet i juni i år. Ved den lejlighed afviste han i et opslag på Twitter, at han gjorde noget forkert i forbindelse med testen i december.

Forklaringen gik på, at han var ude at købe julegaver i et indkøbscenter fem minutter væk, da dopingmyndighederne ringede på hans dør.

Han skrev desuden, at antidopingmyndighederne ikke kontaktede ham telefonisk, og at han afleverede en dopingprøve to dage senere.

Karantænen gælder med tilbagevirkende kraft fra 14. maj 2020. Dermed ser det ud til, at næste års sommerlege bliver uden den lynhurtige amerikaner.