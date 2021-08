Verdensmester fra Bahamas tager OL-guld på 400 meter

Med små 100 meter igen havde han et lille forspring til konkurrenterne, og da løberne nærmede sig målstregen, var ingen af de øvrige løbere i nærheden af den 25-årige bahamaner.

Vindertiden lød på 43,85 sekunder. Gardiners hurtigste tid i sæsonen, men ikke personlig rekord.

Gardiner har nu skrevet sig ind i historiebøgerne som både VM- og OL-guldvinder.

I 2019 vandt han VM-guld i disciplinen i Doha, efter at han to år forinden havde taget sølv i London.

Han har også en OL-bronzemedalje i stafet fra sommerlegene i Rio i 2016 på cv'et.

Amerikaneren Katie Nageotte strøg bogstavelig talt til tops og tog guld i kvindernes stangspringskonkurrence.

Hun fik ellers en sløj start og skulle bruge tre forsøg for at komme over sin indledende højde på 4,50 meter. Siden gik det bedre for Nageotte, som sejrede ved at komme over 4,90 meter.

Russeren Anzhelika Sidorova tog sølv, mens Storbritanniens Holly Bradshaw sikrede nationens første medalje i disciplinen nogensinde.

Torsdag blev der også uddelt medaljer i syvkamp for kvinder og tikamp for mænd.

Med i alt 6791 point tog belgieren Nafissatou Thiam guld i konkurrencen, hvor der kæmpes i syv forskellige discipliner.

Mændenes guld efter ti discipliner gik til canadieren Damian Warner, der skrabede imponerende 9018 point sammen. Det var mere end 292 point flere end franskmanden Kevin Mayer, der var nærmeste konkurrent.