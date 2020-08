Verdensmester forventer tre uger i helvede i Tour-debut

Lørdag går drengedrømmen i opfyldelse, men i mellemtiden er knægten blevet en voksen cykelstjerne og har fået et noget mere lunkent forhold til det berømte etapeløb.

Da han var knægt, var det Mads Pedersens store drøm at køre Tour de France.

- I bund og grund synes jeg ikke, at grand tours er særlig fede. Det er tre uger i død og helvede og alt for mange bjerge. Det er ikke lige mig, siger den regerende verdensmester med et grin.

Selv om han aldrig har kørt et Tour de France før, har han en fornemmelse af, hvad der venter.

I både 2017 og 2018 kørte han nemlig det franske etapeløbs italienske sidestykke, Giro d'Italia.

- Selvfølgelig er der noget specielt over en grand tour, og der er også noget ekstremt i at køre så mange dage efter hinanden og så langt et cykelløb. Det er jo ikke, fordi jeg hader det.

- Jeg synes bare, det er federe at køre en klassikersæson, siger Mads Pedersen.

Spørger man Mads Pedersen om hans sæsonmål, nævner han da også altid forårsklassikerne som det første.

De store, seje endagsløb for de hårdføre typer uden skræk for dårligt vejr eller hullede veje.

Det er her, han for alvor kan sætte sine kvaliteter i spil. Ikke på skoldhede bjergetaper i Alperne og Pyrenæerne.

Det betyder dog ikke, at han ikke glæder sig til debuten i verdens største cykelløb. Sammen med Niklas Eg udgør han en dansk debutantduo på Trek-mandskabet.

- Tager du ud til et cykelløb i Holbæk og spørger en 13-årig knægt, hvad hans drøm er, så er det at køre Tour de France.

- Det har det også været for både Niklas og mig, da vi kørte mod hinanden i drengeklasserne. Da ville vi også køre Touren. Nu sidder vi her og får debut sammen.

- Jeg skal endda køre i VM-trøjen. Det har jeg nærmest ikke turdet drømme om, siger Mads Pedersen.