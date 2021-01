Verdensmester bøjer sig for stjernefrø: Han er foran mig

Mathias Gidsels stærke præstationer i de to første kampe har foreløbig afklaret det indbyrdes hierarki mellem Øris, der var med til at vinde VM for to år siden, og den 13 år yngre opkomling fra GOG.

Det er Øris selv den første til at erkende.

- Nu skal man selvfølgelig passe på med at drage konklusioner, men man må bare lette på hatten for det, Gidsel har præsteret.

- Han er gået uimponeret ind til det hele og har gjort det rigtig godt. Så det ser bestemt ud til, at han står lidt foran i køen.

- Men sådan er det. Vi er her alle for at komme igennem denne måned med det bedst mulige resultat, og dem, der har gjort det bedst, skal også spille, siger Nikolaj Øris.

På forhånd lignede det ellers en åben kamp mellem to spillere med vidt forskellige kvaliteter.

Men efter 14 mål i to kampe er Gidsel svær at komme udenom. Øris måtte nøjes med fem minutters spilletid i åbningskampen, men fik trods alt det meste af anden halvleg søndag aften.

- Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde håbet at spille en masse minutter. Men det er helt forståeligt, at han spiller mere end mig, og så håber jeg bare, at vi som hold kan præstere på højeste niveau, siger Øris.

Han spillede mod DR Congo sin landskamp nummer 48 siden debuten for 11 år siden.